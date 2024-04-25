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У Києві чоловік викрав з парковки автомобіль, проте заїхав недалеко

07:00, 25 квітня 2024
Поліція оперативно розшукала зловмисника, який викрав автомобіль з майданчика магазину.
У Києві чоловік викрав з парковки автомобіль, проте заїхав недалеко
Джерело фото: Поліція Києва
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Поліція Києва повідомила про підозру чоловіку, який викрав автомобіль з паркувального майданчика магазину. Цю інформацію розповіли в поліції столиці.

Зловмисник скористався недбалістю власника, який залишив транспортний засіб незачиненим. Проникнувши всередину, він використав запасні ключі, щоб завести мотор і виїхати з місця припарковання. Однак поліцейські оперативно виявили та затримали зловмисника, йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Заява про зникнення автомобіля марки "Мерседес Спрінтер" надійшла до Святошинського управління поліції від 33-річного власника. Після виїзду на місце події слідчо-оперативна група розпочала розслідування.

Поліцейські встановили, що злочинець скористався можливістю через недбалість власника авто. Він використав запасні ключі, щоб завести двигун та втекти. Проте, за кілька годин правоохоронці знайшли автомобіль та затримали зловмисника згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.

Зловмиснику, 44-річному мешканцю Київщини, який вже мав судимість за майнові злочини, було повідомлено про підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом. Суд вирішив залишити його під вартою.

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