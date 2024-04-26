Пентагон розкрив вміст пакета замовлень зброї для України на $6 млрд

За підсумками «Рамштайну» глава Пентагону Ллойд Остін оголосив, що США виділяють $6 млрд на замовлення зброї для України.

Очільник Пентагону Ллойд Остін за підсумками 21-го засідання "Рамштайн" підтвердив, що Сполучені Штати виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму замовлення зброї в американських виробників.

Міністерство оборони США опублікувало перелік зброї, яку замовить в американської оборонної промисловості для України в межах пакета військової допомоги на 6 мільярдів доларів.

На 6 мільярдів доларів замовлять для України додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і HIMARS, 155-мм та 152-мм артилерійські снаряди, підривні снаряди та високоточні авіаційні боєприпаси.

Також вказується обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО, засоби протидії дронам, радіолокаційні станції, протиартилерійські радари, дрони Switchblade та Puma й засоби підтримки українського виробництва дронів.

Крім того, США планують замовити безпілотні авіаційні комплекси, тактичні транспортні засоби для буксирування озброєння та техніки, стрілецьку зброю та патрони до неї й запчастини та технічне обслуговування.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден підписав законопроект про фінансування допомоги американським союзникам, де зокрема передбачено понад 60 мільярдів доларів Україні.

Джо Байден також оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становить 1 млрд доларів. За даними Пентагону, до нового пакета військової допомоги від США увійшли, ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS та інше.

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