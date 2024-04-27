рф атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно поврежденное оборудование, — ДТЭК

Атакованные объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

Иллюстративное фото, источник - ДТЭК

В ночь на субботу, 27 апреля, войска рф еще раз массово обстреляли энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции. Об этом сообщает Группа ДТЭК.

По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь.

Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал ночную атаку врага:

«Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны!

В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

Имеются повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию.

Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией».

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