рф атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно поврежденное оборудование, — ДТЭК

В ночь на субботу, 27 апреля, войска рф еще раз массово обстреляли энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции. Об этом сообщает Группа ДТЭК.
По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь.
Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал ночную атаку врага:
«Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны!
В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.
Имеются повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию.
Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией».
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