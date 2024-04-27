Ворог не використовував «шахеди»: у Повітряних силах розповіли про особливості однієї з перших атак після затишшя

Ворог досить потужно наносив удари, в тому числі з застосуванням «Кинджалів».

У Повітряних силах розповіли про особливості масованої атаки рф у ніч на 27 квітня по Україні. Зокрема, окупанти використали «Калібри», але не атакували «шахедами». Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Це одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували і «Калібри» з акваторії Чорного моря», - розповів він, додавши, що вдалось збити 6 з 8 ракет цього типу.

Крім того, окупанти почали інтенсивно атакувати, підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 після збиття Ту-22М3.

«Деякий час вони взяли паузу. І ось зараз почали знову наносити потужні атаки класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі», - зазначив Євлаш.

Також, за його словами, ворог досить потужно наносив удари, в тому числі з застосуванням «Кинджалів».

«Це дуже потужна зброя, яку складно збити. В нас є тільки певні засоби, які доказали свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулись влучання в нас не вистачає цих систем», - констатував він.

Водночас, за даними Євлаша, ворог не використовував під час атаки «шахеди».

«Так, «шахедів» не було, як уже протягом декількох останніх днів. Чому так? Мабуть в них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключились на ракети», - резюмував він.

Раніше ми писали, що рф атакувала 4 теплоелектростанції, серйозно пошкоджене обладнання.

Крім того, рф атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.