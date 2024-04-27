рф атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині

Унаслідок ракетного удару виникла сильна пожежа.

Фото: ДСНС

В ніч на 27 квітня росія вкотре завдала масованого ракетного удару по Україні, під атакою була критична інфраструктура. На Івано-Франківщині ворог поцілив у об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що уночі окупанти обстріляли енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.