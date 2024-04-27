рф атаковала объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области

В результате ракетного удара возник сильный пожар.

В ночь на 27 апреля россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине, под атакой была критическая инфраструктура. В Ивано-Франковской области враг попал в объект критической инфраструктуры, в результате удара возник пожар. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ночью оккупанты обстреляли энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

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