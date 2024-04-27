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На Київщині чоловік підпалив автомобіль разом з колишньою дружиною через відмову відновити стосунки

14:38, 27 квітня 2024
Чоловік облив легкозаймистою речовиною і підпалив запальничкою потерпілу та салон її автомобіля.
На Київщині чоловік підпалив автомобіль разом з колишньою дружиною через відмову відновити стосунки
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Мешканця Київщини, який підпалив автівку разом з колишньою дружиною через відмову відновити стосунки, взято під варту. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Фастівської окружної прокуратури мешканцю Київщини повідомлено про підозру у скоєнні закінченого замаху на вбивство та умисному підпалі чужого майна (ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у квітні 2023 року підозрюваний зателефонував своїй колишній дружині та попросив відвезти його до свого місця проживання в одне із сіл Фастівського району. Чоловік заздалегідь підготував дві поліетиленові тари з нафтопродуктом та вигадав історію, нібито йому потрібно терміново зустрітися з другом.

По дорозі підозрюваний погрожував жінці вбивством, якщо вона не погодиться відновити з ним сімейні стосунки. Отримавши відмову, облив легкозаймистою речовиною і підпалив запальничкою потерпілу та салон її автомобіля. Жінку госпіталізували з опіками до медичного закладу.       

За апеляційною скаргою окружної прокуратури Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, яким до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За принципової позиції прокуратури чоловіка взято під варту в залі суду.

У прокуратурі зазначили, що раніше фігурант вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за умисне вбивство. У лютому 2023 року він звільнився з місць позбавлення волі.

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