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В Киевской области мужчина поджег автомобиль вместе с бывшей женой из-за отказа возобновить отношения

14:38, 27 апреля 2024
Мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег зажигалкой потерпевшую и салон ее автомобиля.
В Киевской области мужчина поджег автомобиль вместе с бывшей женой из-за отказа возобновить отношения
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Житель Киевщины, поджег автомобиль вместе с бывшей женой из-за отказа восстановить отношения, взят под стражу. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Фастовской окружной прокуратуры жителю Киевщины сообщено о подозрении в совершении оконченного покушения на убийство и умышленном поджоге чужого имущества (ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины)» - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2023 года подозреваемый позвонил по телефону своей бывшей жене и попросил отвезти его к своему месту жительства в одно из сел Фастовского района. Муж заранее подготовил две полиэтиленовые тары с нефтепродуктом и придумал историю, что ему нужно срочно встретиться с другом.

По дороге подозреваемый угрожал женщине убийством, если она не согласится восстановить с ним семейные отношения. Получив отказ, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег зажигалкой потерпевшую и салон ее автомобиля. Женщину госпитализировали с ожогами в медицинское учреждение.

По апелляционной жалобе окружной прокуратуры Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. При принципиальной позиции прокуратуры мужчина взят под стражу в зале суда.

В прокуратуре отметили, что ранее фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное убийство. В феврале 2023 года он уволился из мест лишения свободы.

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