ДТП с участием главы Броварской РГА: стало известно о состоянии пострадавших

Пострадавшая девочка и ее мама имеют травмы средней степени тяжести.

Фото: полиция

В результате ДТП в Броварах при участии председателя РГА четыре человека получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Киевская ОВА.

Четверо пострадавших находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

"Двое мужчин в тяжелом состоянии. У обоих - множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы", - отметили в КОВА.

Пострадавшая девочка и ее мама имеют травмы средней степени тяжести. У ребенка перелом плеча, рана носа и подкожная гематома затылочного участка головы, а у мамы – сотрясение, переломы и травма грудной клетки.

Напомним, что в Броварах глава райгосадминистрации сбил людей на пешеходном переходе.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что глава РГА будет уволен. По данным СМИ, речь идет о Владимире Майбоженко.

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