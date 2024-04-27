Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда объяснили, может ли работник, в связи с вооруженной агрессией, требовать объявления простоя по собственному желанию

14:01, 27 апреля 2024
Простой объявляется по решению работодателя.
В Гоструда объяснили, может ли работник, в связи с вооруженной агрессией, требовать объявления простоя по собственному желанию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли работник, в связи с вооруженной агрессией, требовать объявления простоя по собственному желанию.

Отмечается, что такой возможности нет. Простой объявляется по решению работодателя, а не по требованию работника.

Согласно части первой статьи 34 Кодекса законов о труде Украины, простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

Объявление простоя как организационное решение работодателя оформляется приказом.

При этом работодатель оценивает возможность выполнения работы как всем предприятием, так и отдельными работниками, поскольку в результате простоя работодатель может остановить работу всего предприятия, отдельных подразделений или работу отдельно взятого работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как увольнять государственных служащих, назначенных на время действия военного положения: разъяснение НАДС

Уволить государственного служащего в период действия военного положения можно по инициативе субъекта назначения или по соглашению сторон.

Судьи Апелляционной палаты ВАКС рассмотрели дело в отсутствие адвокатов: открыто дисциплинарное дело

Адвокаты отметили, что во время воздушной тревоги они были в укрытии, а когда вернулись, оказалось, что коллегия судей уже рассмотрела апелляционную жалобу САП.

В Высшем совете правосудия работают над Едиными показателями для оценки добропорядочности судей и кандидатов в судьи

Проект Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и кандидата на должность судьи уже разработан, однако не опубликован.

Принудительное извинение за пост в Facebook как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации не предусмотрено Гражданским кодексом – Верховный Суд

Кроме того, такое принуждение к извинению не согласовывается с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, отметил Верховный Суд.

Давид Арахамия зарегистрировал законопроект о возобновлении прав третьих лиц в случае их нарушения при рассмотрении дел о применении санкций

В пояснениях Арахамия ссылается на решение ВАКС, указавшего, что законодательством не предусмотрено в рамках решения административного спора механизма восстановления нарушенного права собственности третьих лиц, и одним из таких механизмов могло бы быть введение возможности суда взимать 100% собственности украинского актива и при определенных условиях признавать право собственности за третьими лицами пропорционально их доле, принадлежащей им в иностранной юрисдикции.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Бжассо
    Наталя Бжассо
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Володимир Біоносенко
    Володимир Біоносенко
    голова Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Василь Кузь
    Василь Кузь
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Тетяна Фетісова
    Тетяна Фетісова
    суддя Черкаського апеляційного суду