В Гоструда объяснили, может ли работник, в связи с вооруженной агрессией, требовать объявления простоя по собственному желанию

Простой объявляется по решению работодателя.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли работник, в связи с вооруженной агрессией, требовать объявления простоя по собственному желанию.

Отмечается, что такой возможности нет. Простой объявляется по решению работодателя, а не по требованию работника.

Согласно части первой статьи 34 Кодекса законов о труде Украины, простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

Объявление простоя как организационное решение работодателя оформляется приказом.

При этом работодатель оценивает возможность выполнения работы как всем предприятием, так и отдельными работниками, поскольку в результате простоя работодатель может остановить работу всего предприятия, отдельных подразделений или работу отдельно взятого работника.

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