рф нанесла удар крылатыми ракетами и аэробалистическими ракетами «Кинжал» по Львовщине

Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах.

Российские войска нанесли удар крылатыми ракетами и аэробалистическими ракетами «Кинжал» по Львовской области. Об этом сообщил начальник Львовской ОВ Максим Козицкий.

«Во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области с 03:58 по 06:02, область пережила удар крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами «Кинжал», — написал чиновник.

По информации Козицкого, три крылатые ракеты воины ПВК «Запад» сбили, но попадания избежать не удалось.

«Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушение», – рассказал начальник ОВА.

Он добавил, что жертв, пострадавших, разрушений жилищной инфраструктуры по состоянию на этот час во Львовской области нет. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.

Ранее мы писали, что рф атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно поврежденное оборудование.

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