рф нанесла удар крилатими ракетами та аеробалістичними ракетами «Кинджал» по Львівщині

Російські війська нанесли удар крилатими ракетами та аеробалістичними ракетами «Кинджал» по Львівській області. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
«Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами «Кинджал», — написав посадовець.
За інформацією Козицького, три крилаті ракети воїни ПвК «Захід» збили, але влучань уникнути не вдалося.
«Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування», — розповів начальник ОВА.
Він додав, що жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.
Раніше ми писали, що рф атакувала 4 теплоелектростанції, серйозно пошкоджене обладнання.
Крім того, рф атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
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