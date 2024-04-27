рф нанесла удар крилатими ракетами та аеробалістичними ракетами «Кинджал» по Львівщині

Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах.

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Російські війська нанесли удар крилатими ракетами та аеробалістичними ракетами «Кинджал» по Львівській області. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами «Кинджал», — написав посадовець.

За інформацією Козицького, три крилаті ракети воїни ПвК «Захід» збили, але влучань уникнути не вдалося.

«Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування», — розповів начальник ОВА.

Він додав, що жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

Раніше ми писали, що рф атакувала 4 теплоелектростанції, серйозно пошкоджене обладнання.

Крім того, рф атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

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