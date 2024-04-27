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У Держпраці пояснили, чи може працівник, у зв’язку із збройною агресією, вимагати оголошення простою за власним бажанням

14:01, 27 квітня 2024
Простій оголошується за рішенням роботодавця.
У Держпраці пояснили, чи може працівник, у зв’язку із збройною агресією, вимагати оголошення простою за власним бажанням
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може працівник, у зв’язку із збройною агресією, вимагати оголошення простою за власним бажанням.

Зазначається, що такої можливості немає. Простій оголошується за рішенням роботодавця, а не на вимогу працівника.

Відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про працю України, простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Оголошення простою як організаційне рішення роботодавця оформлюється наказом.

При цьому роботодавець оцінює можливість виконання роботи як усім підприємством, так і окремими працівниками, оскільки у результаті простою роботодавець може зупинити роботу всього підприємства, його окремих підрозділів або роботу окремо взятого працівника.

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