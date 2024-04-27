ДТП за участі голови Броварської РДА: стало відомо про стан постраждалих

Постраждала дівчинка та її мама мають травми середнього ступеню тяжкості.

Фото: поліція

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Внаслідок ДТП у Броварах за участі голови РДА четверо людей отримали поранення. Двоє з них перебувають у важкому стані, повідомляє Київська ОВА.

Четверо постраждалих перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

"Двоє чоловіків у тяжкому стані. В обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми", - зазначили у КОВА.

Постраждала дівчинка та її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. У дитини перелом плеча, рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, а у мами - струс, переломи і травма грудної клітини.

Нагадаємо, що у Броварах голова райдержадміністрації збив людей на пішохідному переході.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що голову РДА буде звільнено. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Майбоженка.

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