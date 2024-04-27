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Враг не использовал «шахеды»: в Воздушных силах рассказали об особенностях одной из первых атак после затишья

14:55, 27 апреля 2024
Враг достаточно мощно наносил удары, в том числе с применением «Кинжалов».
Враг не использовал «шахеды»: в Воздушных силах рассказали об особенностях одной из первых атак после затишья
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В Воздушных силах рассказали об особенностях массированной атаки рф в ночь на 27 апреля по Украине. В частности, оккупанты использовали «Калибры», но не атаковали «шахедами». Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«Это одна из первых атак после непродолжительного затишья. За некоторое время они накопили свои резервы, ракеты. Этой ночью они уже применяли и «Калибры» из акватории Черного моря», - рассказал он, добавив, что удалось сбить 6 из 8 ракет этого типа.

Кроме того, оккупанты начали интенсивно атаковать, подняли свои стратегические бомбардировщики Ту-95 после сбивания Ту-22М3.

«Некоторое время они взяли паузу. И вот сейчас начали снова наносить мощные атаки классически по нашей энергетической и критической инфраструктуре», – отметил Евлаш.

Также, по его словам, враг достаточно мощно наносил удары, в том числе с применением Кинжалов.

«Это очень мощное оружие, которое сложно сбить. У нас есть только определенные средства, которые доказали свою эффективность против них, а именно Patriot могут эффективно противостоять, но, к сожалению, на тех направлениях, где произошли попадания, у нас не хватает этих систем», - констатировал он.

В то же время, по данным Евлаша, враг не использовал при атаке «шахеды».

«Да, «шахедов» не было, как уже несколько последних дней. Почему так? Видимо, у них есть свой стратегический замысел, почему именно они переключились на ракеты», - резюмировал он.

Ранее мы писали, что рф атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно поврежденное оборудование.

Кроме того, рф атаковала объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

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