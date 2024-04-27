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рф во время атаки по Украине в третий раз за полгода применила подводные ракетоносители, — Силы обороны юга

15:48, 27 апреля 2024
Оккупанты применили подводные носители «Калибров», потому что выводить надводные в Черное море они не решаются, заявил Дмитрий Плетенчук.
рф во время атаки по Украине в третий раз за полгода применила подводные ракетоносители, — Силы обороны юга
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Во время массированного ракетного удара по Украине в ночь на 27 апреля страна-агрессор рф применила подводные носители "Калибров", и это произошло в третий раз более чем за полгода. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

«Имея такой потенциал в Черном море, который россияне фактически не могут использовать, в какой-то момент они должны попытаться это сделать. Я предупреждал, что это будут подлодки, потому что выводить надводные корабли пока они не решаются. Но более чем за полгода это третье их применение», - сказал Плетенчук.

Он отметил, что сейчас эти две подлодки находятся недалеко от пункта базирования Новороссийск, и скорее всего будут заходить в пункты базирования. Больше кораблей в море не находится.

Ранее мы писали, что рф атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно поврежденное оборудование.

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