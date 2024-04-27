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В КГГА заявили о завершающем этапе работ по возведению пешеходного моста-волны в Киеве

19:47, 27 апреля 2024
По словам Виталия Кличко, рекреационную зону планируют открыть в ближайшие недели.
В КГГА заявили о завершающем этапе работ по возведению пешеходного моста-волны в Киеве
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В столице работы по обустройству острова Оболонский и возведение пешеходного моста-волны к нему на завершающей стадии. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, уже скоро киевляне смогут посещать новую рекреационную зону.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве создают новую рекреационную зону Она должна соединить между собой парк «Наталка», набережную и Оболонский остров, куда будет вести новый пешеходный мост..

Как отметил мэр, в рамках обустройства зоны рядом возводят также паркинг – и для безопасности, и для комфорта посетителей. Его подземная часть будет укрытием во время воздушных тревог. А наземная – спортивной зоной отдыха.

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