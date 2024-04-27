В Офисе Президента заявили, что проблема кадрового обеспечения судов нуждается в новых подходах

Ирина Мудрая напомнила, что острой проблемой является заполнение вакантных должностей судей, что составляет от 22% до 61%.

Источник фото: ОП

Как писала «Судебно-юридическая газета», заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, которая была назначена на указанную должность в конце марта и отвечает за проведение судебной реформы, 26 апреля рассказала о приоритетных задачах, которые она будет пытаться решить на своей должности.

«Я уже проанализировала происходящее в части судебной реформы, какое наследство я получила и что мне с этим всем делать. Нам необходимо достичь результатов реформ, которые ожидают как в Украине, так и за рубежом», - сообщила Ирина Мудрая во время круглого стола «Правосудие будущего: отбор и назначение судей».

Во время круглого стола, посвященного судебной реформе, Ирина Мудра отметила, что приоритеты для системы правосудия сейчас – обеспечение работы судов и независимости судей, а также дальнейшее развитие судебной системы.

Она напомнила, что острой проблемой является заполнение вакантных должностей судей, что составляет от 22% до 61%. По ее мнению, в связи с єтим нужны новые подходы, перевод или командировка судей в такие суды.

«Особое внимание требует также возобновление функционирования судов на деоккупированных территориях. Мы уже имеем опыт восстановления правосудия, например, в Херсоне, поэтому важна наработка механизмов и подготовка к восстановлению правосудия на будущее», – подчеркнула Ирина Мудрая.

Заместительница руководителя Офиса Президента также акцентировала внимание на важности процесса определения ущерба, нанесенного страной-агрессорой, заявления требований, в частности в Международный реестр убытков. В этом суды будут играть важную роль.

Еще одним неотложным вопросом является создание Высшего административного суда. В нем будут рассматриваться дела с участием государственных органов. Его создание предусмотрено в обновленном Меморандуме по МВФ.

Ирина Мудрая также отметила на том, что важно расширять инструменты по предотвращению коррупционных рисков в судах, совершенствовать требования к декларации добропорядочности судьи, кандидата на должность судьи, процедуру их проверки, а также вводить четкий перечень оснований для дисциплинарной ответственности судей.

Источник фото: ОП

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.