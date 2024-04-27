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В Офісі Президента заявили, що проблема кадрового забезпечення судів потребує нових підходів

18:15, 27 квітня 2024
Ірина Мудра нагадала, що гострою проблемою є заповнення вакантних посад суддів, що становить від 22% до 61
В Офісі Президента заявили, що проблема кадрового забезпечення судів потребує нових підходів
Джерело фото: ОП
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Як писала «Судово-юридична газета», заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, яка була призначена на вказану посаду наприкінці березня і наразі відповідає за проведення судової реформи, 26 квітня розповіла про пріоритетні завдання, які вона буде намагатися вирішити на своїй посаді.

«Я вже проаналізувала те, що відбувається в частині судової реформи, який спадок я отримала і що мені з цим всім робити. Нам необхідно досягти результатів реформ, на які очікують як в Україні, так і за кордоном», - повідомила Ірина Мудра під час круглого столу «Правосуддя майбутнього: добір та призначення суддів».

Під час круглого столу, присвяченого судовій реформі, Ірина Мудра наголосила, що опріоритети для системи правосуддя зараз – забезпечення роботи судів та незалежності суддів, а також подальший розвиток судової системи.

Вона нагадала, що гострою проблемою є заповнення вакантних посад суддів, що становить від 22% до 61%. На її думку, у зв’язку з цим потрібні нові підходи, переведення чи відрядження суддів до таких судів.

«Особливої уваги потребує також відновлення функціонування судів на деокупованих територіях. Ми вже маємо досвід відновлення правосуддя, наприклад, у Херсоні, тому важливим є напрацювання механізмів та підготовка до відновлення правосуддя на майбутнє», – наголосила Ірина Мудра.

Заступниця керівника Офісу Президента також акцентувала на важливості процесу визначення збитків, завданих країною-агресоркою, заявлення вимог, зокрема до Міжнародного реєстру збитків. У цьому суди відіграватимуть важливу роль.

Ще одним нагальним питанням є створення Вищого адміністративного суду. У ньому розглядатимуть справи за участю державних органів. Його створення передбачене в оновленому Меморандумі з МВФ.

Ірина Мудра також наголосила на тому, що важливо розширювати інструменти щодо запобігання корупційним ризикам у судах, удосконалювати вимоги до декларації доброчесності судді, кандидата на посаду судді, процедуру їхньої перевірки, а також запроваджувати чіткий перелік підстав для дисциплінарної відповідальності суддів.

Джерело фото: ОП

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