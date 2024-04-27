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Українцям під час призначення пенсії почнуть враховувати страховий стаж, одержаний за кордоном

20:59, 27 квітня 2024
Для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.
Українцям під час призначення пенсії почнуть враховувати страховий стаж, одержаний за кордоном
Джерело фото: НБУ
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт 9453, який розв'язує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Проєкт закону розробляло Мінсоцполітики і Парламент ухвалив його в другому читанні і в цілому. 

Як пояснюють у Міністерстві, після широкомасштабного вторгнення рф Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами – у т.ч. Пенсійними фондами – були  припинені, а обмін документами, які засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку – неможливий. 

Як наслідок, українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, не могли виконати вимогу діючого до сьогодні вимогу закону – підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів рф, і відповідно, отримати призначення пенсії в Україні. 

Крім того, рф і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. У зв’язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в рф, білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Це, в свою чергу, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло право на призначення пенсії).

Ухвалений законопроєкт 9453 вирішує ці, і низку інших суттєвих проблем у сфері пенсійного забезпечення, наголошують у Мінсоцполітики.

Зокрема, спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду рф.

Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно.

Також для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення. 

Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії,матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

Однак у Мінсоцполітики звертають увагу, що для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески / ЄСВ, сплачені в Україні (т.зв. «пропорційний» принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії буде залежати від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше розмір внесків, – тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

Також до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не буде зараховуватися робота на країну-агресора після 2014 року.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи  воєнізованих формуваннях,  судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

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