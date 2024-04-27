Украинцам при назначении пенсии начнут учитывать страховой стаж, полученный за границей

Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению.

Источник фото: НБУ

Верховная Рада приняла законопроект 9453, который решает сразу несколько проблемных вопросов с назначением пенсий. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Проект закона разрабатывало Минсоцполитики, и Парламент принял его во втором чтении и в целом.

Как объясняют в Министерстве, после широкомасштабного вторжения рф Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором. Контакты и документооборот между государственными учреждениями – в т.ч. Пенсионными фондами были прекращены, а обмен документами, удостоверяющими продолжительность трудового стажа и суммы заработка – невозможен.

Как следствие, украинцы, которые переехали в Украину с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, не могли выполнить требование действующего до сегодняшнего дня требования закона – подтвердить, что они не получают пенсию от пенсионных органов рф, и соответственно, получить назначение пенсии в Украине.

Кроме того, рф и Украина вышли из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению. В связи с этим украинцы, которые часть своей профессиональной жизни работали в рф, беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, утратили возможность включать периоды такой работы в свой страховой стаж в Украине. Это, в свою очередь, приводило к уменьшению их пенсионных прав и соответственно размеров пенсии (или вообще лишало права на назначение пенсии).

Принятый законопроект 9453 решает эти и ряд других существенных проблем в сфере пенсионного обеспечения, отмечают в Минсоцполитики.

В частности, упрощается механизм возобновления выплаты пенсий для крымчан. Упразднено требование получения информации от Пенсионного фонда рф.

Теперь человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором отметить, что он не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если оно есть на руках). Никаких подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется.

Также для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению.

То есть человек, по возвращении из-за границы, например, из Италии, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.

Однако в Минсоцполитики обращают внимание, что для определения размера пенсии будут учитываться только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине (т.н. «пропорциональный» принцип начисления пенсии). То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше размер взносов – тем больше пенсия) и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за границей.

Также в страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будет причисляться работа на страну-агрессора после 2014 года.

Закон предусматривает не причислять в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

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