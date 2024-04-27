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Турция заявила о прекращении торговых отношений с Израилем

17:38, 27 апреля 2024
Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем.
Турция заявила о прекращении торговых отношений с Израилем
Источник фото: Getty Images
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на 5-й конференции Межпарламентской иерусалимской платформы, которая состоялась в Стамбуле, заявил, что его государство разрывает торговые отношения с Израилем.

«Мы разорвали наши отношения с Израилем, в частности, в торговом измерении. Как объявил наш министр иностранных дел, мы их разрываем», – отметил Эрдоган, которого цитирует «Укринформ».

Межпарламентская иерусалимская платформа была основана девять лет тому назад под эгидой турецко-палестинской группы дружбы. Сейчас насчитывается около 2 тысяч членов из разных стран.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в рамках рабочего визита в Турцию Президент Украины Владимир Зеленский передал Президенту Турецкой Республики Реджепу Таипу Эрдогану список граждан, которых удерживает рф.

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