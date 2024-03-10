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  1. В Украине

Зеленский передал Эрдогану список крымских татар, которых удерживает россия

17:16, 10 марта 2024
По словам Президента, благодаря посредничеству Турции удалось добиться значительных гуманитарных результатов и сейчас Украина рассчитывает на дальнейшие усилия.
Зеленский передал Эрдогану список крымских татар, которых удерживает россия
Источник фото: ОП
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В рамках рабочего визита в Турцию Президент Украины Владимир Зеленский передал Президенту Турецкой Республики Реджепу Таипу Эрдогану список граждан, которых удерживает рф.

Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства, за поддержку всех наших людей и отдельно выразил благодарность турецкому лидеру за усилия по освобождению украинских граждан из российского плена.

«Я передал сегодня список наших граждан Украины, в частности, крымских татар, которые были репрессированы россией на оккупированной территории Украины и удерживаются в российских тюрьмах и лагерях в чрезвычайно жестоких, бесчеловечных условиях. Должны освободить их всех – и воинов, и гражданских, и тех, кто был захвачен в плен при защите своего народа, и тех, кто подвергается российским репрессиям только из-за того, кем он или она является – украинцы, крымские татары, все… Такие, как Нариман Джелял, Ление Умерова, Сервер Мустафаев и все другие», – подчеркнул Президент.

По словам Зеленского, благодаря посредничеству Турции удалось добиться значительных гуманитарных результатов и сейчас Украина рассчитывает на дальнейшие усилия.

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