Зеленський передав Ердогану список кримських татар, яких утримує росія

За словами Президента, завдяки посередництву Туреччини вдалося досягти значних гуманітарних результатів і зараз Україна розраховує на подальші зусилля.

Джерело фото: ОП

У межах робочого візиту до Туреччини Президент України Володимир Зеленський передав Президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану список громадян, яких утримує рф.

Зеленський подякував Туреччині за підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави, за підтримку всіх наших людей та окремо висловив вдячність турецькому лідеру за зусилля щодо звільнення українських громадян із російського полону.

«Я передав сьогодні список наших громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані росією на окупованій території України та утримуються в російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах. Маємо звільнити їх усіх – і воїнів, і цивільних, і тих, хто був захоплений у полон при захисті свого народу, і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є, – українці, кримські татари, усі… Такі, як Наріман Джелял, Леніє Умєрова, Сервер Мустафаєв та всі інші», – наголосив Президент.

За словами Зеленського, завдяки посередництву Туреччини вдалося досягти значних гуманітарних результатів і зараз Україна розраховує на подальші зусилля.

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