Туреччина заявила про припинення торговельних відносин з Ізраїлем

Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина більше не підтримує активних торговельних відносин з Ізраїлем.

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Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган на 5-й конференції Міжпарламентської єрусалимської платформи, яка відбулася у Стамбулі заявив, що його держава розриває торговельні відносини з Ізраїлем.

«Ми розірвали наші відносини з Ізраїлем, зокрема в торговельному вимірі. Як оголосив наш міністр закордонних справ, ми їх розриваємо», – зазначив Ердоган, якого цитує «Укрінформ».

Міжпарламентська єрусалимська платформа була започаткована дев'ять років тому під егідою турецько-палестинської групи дружби. Зараз нараховує близько 2 тисяч членів з різних країн.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що у межах робочого візиту до Туреччини Президент України Володимир Зеленський передав Президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану список громадян, яких утримує рф.

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