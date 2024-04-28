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Держпраці пояснює, чи має право роботодавець примушувати працювати працівника, якому оголошено простій

07:19, 28 квітня 2024
Під час оголошення простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки.
Держпраці пояснює, чи має право роботодавець примушувати працювати працівника, якому оголошено простій
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи має право роботодавець примушувати працювати працівника, якому оголошено простій.

Зазначається, що відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про працю України, простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Під час оголошення простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки.

Вимагати від працівника виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором під час простою, в тому числі на умовах дистанційної або надомної роботи за посадою, за якою власне й оголошено простій – неправомірно.

У разі, якщо працівник продовжує виконувати свої трудові обов’язки, в тому числі і за межами адміністративної будівлі (не на робочому місці), - це є роботою (дистанційною або надомною) і підлягає оплаті відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, а не з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

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