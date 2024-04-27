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ДТП у Броварах з чотирма постраждалими: голові РВА обрали запобіжний захід

17:20, 27 квітня 2024
Суд обрав запобіжний захід посадовцю районної військової адміністрації.
ДТП у Броварах з чотирма постраждалими: голові РВА обрали запобіжний захід
Джерело фото: Національна поліція
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Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід посадовцю районної військової адміністрації у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.

Про це повідомили у поліції області.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

За даними слідства, 26 квітня в місті Бровари трапилась дорожньо-транспортна подія з потерпілими.

На місці правоохоронці встановили, що посадовець РВА не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів.

Внаслідок аварії, постраждало четверо людей, серед них – дворічна дівчинка.

На місці події правоохоронці також встановили що винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння з рівнем 2,31 проміле алкоголю у крові.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що голову РДА буде звільнено. 

Також у КОВА повідомили про стан постраждалих під час наїзду у Броварах. 

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