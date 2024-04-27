ДТП у Броварах з чотирма постраждалими: голові РВА обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід посадовцю районної військової адміністрації.

Джерело фото: Національна поліція

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Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід посадовцю районної військової адміністрації у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.

Про це повідомили у поліції області.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

За даними слідства, 26 квітня в місті Бровари трапилась дорожньо-транспортна подія з потерпілими.

На місці правоохоронці встановили, що посадовець РВА не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів.

Внаслідок аварії, постраждало четверо людей, серед них – дворічна дівчинка.

На місці події правоохоронці також встановили що винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння з рівнем 2,31 проміле алкоголю у крові.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що голову РДА буде звільнено.

Також у КОВА повідомили про стан постраждалих під час наїзду у Броварах.

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