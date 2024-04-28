Гоструда объясняет, имеет ли право работодатель принуждать работать работника, которому объявлен простой

При объявлении простоя действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности.

Южное межрегиональное управление по вопросам труда объясняет, имеет ли право работодатель принуждать работать работника, которому объявлен простой.

Отмечается, что согласно части первой статьи 34 Кодекса о труде Украины, простой - это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

При объявлении простоя действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности.

Требовать от работника выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором во время простоя, в том числе на условиях дистанционной или надомной работы по должности, по которой собственно и объявлено простое – неправомерно.

В случае, если работник продолжает выполнять свои трудовые обязанности, в том числе и за пределами административного здания (не на рабочем месте), - это трудоустройство, которое подлежит оплате в соответствии с установленными действующим законодательством условиями оплаты труда, а не расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

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