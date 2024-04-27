У КМДА заявили про завершальний етап робіт зі зведення пішохідного мосту-хвилі у Києві

За словами Віталія Кличка, рекреаційну зону планують відкрити найближчими тижнями.

Ілюстраційне зображення із відео

У столиці роботи з облаштування острову Оболонський та зведення пішохідного мосту-хвилі до нього — на завершальній стадії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, вже невдовзі кияни зможуть відвідувати нову рекреаційну зону.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві створюють нову рекреаційну зону. Вона має зʼєднати між собою парк «Наталка», набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст.

Як наголосив мер, в рамках облаштування зони поруч зводять також паркінг – і для безпеки, і для комфорту відвідувачів. Його підземна частина буде укриттям під час повітряних тривог. А наземна – спортивною зоною відпочинку.

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