На Житомирщини вчителя підозрюють у вбивстві колишнього учня

Як стало відомо правоохоронцям, один із підлітків звинуватив чоловіка у залицянні до його дівчини.

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У Житомирській області правоохоронці затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів.

У повідомленні поліції сказано, що подія сталась ввечері 25 квітня у селі Луковець. До поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік магазину двоє юнаків отримали ножові поранення від незнайомця.

У поліції пишуть, що правоохоронцям стало відомо, що двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, аби з’ясувати стосунки – один із них звинуватив чоловіка у залицянні до його дівчини. Згодом конфлікт переріс у бійку.

«23-річний чоловік дістав ножа та почав завдавати ударів опонентам. Для 17-річного жителя смт Хорошева поранення стало смертельним. За життя його однолітка, мешканця с. Краївщини, нині борються медики», - пишуть правоохоронці.

Поліція затримали вчителя за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські знайшли та вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж, та відправили його на експертне дослідження.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

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