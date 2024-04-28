McDonald’s запустив нову маркетингову кампанію — люди нюхають стіни

Компанія у Нідерландах використала свій культовий запах, не застосовуючи більше нічого у своїй останній кампанії.

Скріншот із відео

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McDonald’s у Нідерландах розпочав нову маркетингову кампанію — люди нюхали стіни без будь-яких розпізнавальних знаків і вгадували аромат.

Жовті й червоні стіни розставили посеред вулиці, а люди, що проходять повз, намагалися вгадати, чим же пахне.

Стіни ж пахнули продукцією McDonald’s – картоплею фрі.

Як це відбувалося можна подивитися у відео нижче:

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