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В ПФУ разъяснили, как начисляется пенсия детям в случае потери кормильца-военнослужащего

08:54, 28 апреля 2024
Дети военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести, имеют право на пенсию в случае потери кормильца.
В ПФУ разъяснили, как начисляется пенсия детям в случае потери кормильца-военнослужащего
Источник фото: Stock Image
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Дети военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести, имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

На этом подчеркнули в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Там пояснили, что пенсия назначается детям до 18 лет независимо от их пребывания на содержании кормильца и детям, которые учатся на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет. Дети-сироты имеют право на пенсию до достижения 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Что касается размера пенсии, то он составляет от 30% до 70% суммы денежного довольствия кормильца-военнослужащего и зависит от причины смерти кормильца.

Если военнослужащий умер (погиб) при исполнении служебных обязанностей, пенсия назначается в следующих размерах:

  • 70% его денежного довольствия (но не менее 7800 грн) родителям (одному из родителей), жене (мужу), одному ребенку;
  • по 50% его денежного довольствия (но не менее 6100 грн) на каждого ребенка, если в семье двое и более детей.

Кроме того, согласно ст. 15 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) ветеранов и защитников Украины до пенсии устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

Если кормилец погиб (умер) в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% от его денежного довольствия.

Пенсия в случае потери кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, который имеет право на такую пенсию.

Заявление о назначении пенсии по потере кормильца подается членом семьи военнослужащего, который на момент смерти не получал пенсию, в назначающий пенсию орган через уполномоченный орган силовой структуры, в котором военнослужащий проходил службу. Если умерший кормилец уже получал пенсию, заявление следует подать в Пенсионный фонд. Заявление о назначении пенсии несовершеннолетним или нетрудоспособным членам семьи кормильца подается законным представителем по месту жительства.

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