Германия борется с волной шпионских угроз со стороны рф и Китая

Только в этом месяце были арестованы шесть подозреваемых в шпионаже.

Только в этом месяце в Германии были арестованы шесть подозреваемых в шпионаже, что вызвало поток обвинений в российском и китайском шпионаже. Об этом говорится в материале «BBC News».

Для крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) это оказалось особенно неудобным, поскольку два ее главных кандидата на европейских выборах в июне оказались под прицелом.

Помощника евродепутата Максимилиана Краха, который возглавляет список партии, было арестовано по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Цзянь Г обвиняется в том, что он «сотрудник китайской секретной службы».

Прокуратура также начала предварительное расследование в отношении самого политика по вероятным платежам из пророссийских и китайских источников. Господин Крах отрицает какие-либо правонарушения.

Несколькими днями ранее Петр Бистрон, второе имя в списке AfD, опроверг обвинения в том, что он получал деньги с сайта «Голос Европы», который, как утверждает европейская разведка, был прикрытием для российской разведки.

Но обвинения выходят далеко за пределы AfD.

Двое граждан Германии российского происхождения были арестованы по подозрению в сговоре с целью саботажа военной помощи Германии Украине, а трое немцев были задержаны за якобы планы передать новейшие конструкции двигателей китайской разведке.

«Действительно необычно, что почти одновременно были задержаны три сети, которые [вероятно] занимались своего рода шпионажем в пользу россии и Китая», - сказала Нура Чалати, научный сотрудник Центра современного Востока Лейбница.

Аресты произошли сразу после возвращения канцлера Олафа Шольца с широкомасштабных переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Несколькими месяцами ранее чиновник немецкой службы внешней разведки BND по имени Карстен Л. предстал перед судом по обвинению в передаче секретной информации россиянам в обмен на выплаты в размере около 400 000 евро.

Публичные репрессии против подозреваемых в шпионаже могут быть одним из способов послать сигнал как друзьям, так и врагам о том, что Берлин серьезно относится к безопасности, пишут в издании.

BND и BfV заявили, что не комментируют текущие операции.

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