У Німеччині вбили двох українців – поліція затримала громадянина рф

У вбивстві двох українців – 36-річного та 23-річного чоловіків правоохоронці підозрюють громадянина рф.

Джерело фото: Поліція землі Баден-Вюртемберг

У Німеччині ввечері в суботу, 27 квітня, на території торгового центру в місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий потерпілий, якому було 23 роки, помер у лікарні того вечора. Правоохоронці знайшли й затримали підозрюваного. Ним виявився 57-річний громадянин рф.

Під керівництвом прокуратури кримінальна поліція почала розслідування подвійного вбивства.

Про це повідомили в південному відділенні поліції Верхньої Баварії.

Повідомлення про двох поранених чоловіків надійшло до поліції о 17:20. На момент приїзду екстрених служб один із чоловіків уже загинув від серйозних травм. Другий, незважаючи на зусилля лікарів, помер у найближчій лікарні.

Підозрюваного розшукали й затримали того ж вечора неподалік від місця злочину. Ним виявився 57-річний громадянин росії.

Кримінальна поліція розпочала розслідування подвійного вбивства. Наразі встановлюють точний перебіг подій, передумови й мотиви злочину.

28 квітня підозрюваному обиратимуть запобіжний захід, прокуратура буде вимагати тримання під вартою.

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