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Автоматичний перерахунок пенсії: чи має на нього право працюючий пенсіонер, якщо пропрацював менше 24 місяців

11:19, 29 квітня 2024
Чи зроблять автоматичний перерахунок пенсії працюючому пенсіонеру, який після попереднього перерахунку пенсії пропрацював менше ніж 24 місяці.
Автоматичний перерахунок пенсії: чи має на нього право працюючий пенсіонер, якщо пропрацював менше 24 місяців
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Пенсійний фонд ро’яснив, чи може отримати автоматичний перерахунок пенсії працюючий пенсіонер, якщо після попереднього перерахунку пенсії він пропрацював менше ніж 24 місяці.

Так, якщо після призначення / попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув менше як 24 місяці страхового стажу, автоматичний перерахунок пенсії здійснюється за умови, що після призначення / попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

У цьому разі враховується фактично набутий пенсіонером після призначення / попереднього перерахунку пенсії страховий стаж. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Раніше у ПФУ пояснили, як дистанційно подати заяву на призначення пенсії і на що звернути увагу.

Додамо, що стаж українців за кордоном буде враховано при нарахуванні пенсій.

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