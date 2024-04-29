Автоматичний перерахунок пенсії: чи має на нього право працюючий пенсіонер, якщо пропрацював менше 24 місяців

Чи зроблять автоматичний перерахунок пенсії працюючому пенсіонеру, який після попереднього перерахунку пенсії пропрацював менше ніж 24 місяці.

Пенсійний фонд ро’яснив, чи може отримати автоматичний перерахунок пенсії працюючий пенсіонер, якщо після попереднього перерахунку пенсії він пропрацював менше ніж 24 місяці.

Так, якщо після призначення / попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув менше як 24 місяці страхового стажу, автоматичний перерахунок пенсії здійснюється за умови, що після призначення / попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

У цьому разі враховується фактично набутий пенсіонером після призначення / попереднього перерахунку пенсії страховий стаж. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Раніше у ПФУ пояснили, як дистанційно подати заяву на призначення пенсії і на що звернути увагу.

Додамо, що стаж українців за кордоном буде враховано при нарахуванні пенсій.

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