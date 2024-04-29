Telegram відновив усі чат-боти, зокрема ГУР та СБУ

Telegram відновив офіційні боти, які протидіють агресії рф.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про відновлення усіх ботів в месенджері Telegram, зокрема офіційних, які допомагали українській стороні у боротьбі з агресією з боку російської федерації.

Серед відновлених ботів зазначаються ті, що належать до Головного управління розвідки та Служби безпеки України, а також офіційний бот Міністерства цифрової трансформації під назвою «єВорог».

В Центрі зазначають, що ворожі сили можуть створювати псевдоботів та ботів-двійників, які можуть поширювати дезінформацію або збирати конфіденційні дані. Для запобігання цьому рекомендується використовувати інструмент для перевірки чат-ботів, доступний за посиланням: dovidka.info/botcheker.

Раніше, Telegram заблокував низку офіційних українських чат-ботів, які протидіяли агресії рф.

Ярослав Юрчишин підкреслив, що можна обійтися і без Telegram, і запропонував використовувати соцмережу, що належить компанії Марка Цукерберга.

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