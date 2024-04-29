Telegram восстановил все чат-боты, в частности ГУР и СБУ

Telegram восстановил официальные боты, которые противодействуют агрессии рф.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о восстановлении всех ботов в мессенджере Telegram, в частности официальных, которые помогали украинской стороне в борьбе с агрессией со стороны российской федерации.

Среди восстановленных ботов отмечаются те, что относятся к Главному управлению разведки и Службы безопасности Украины, а также официальный бот Министерства цифровой трансформации под названием «еВорог».

В Центре отмечают, что враждебные силы могут создавать псевдоботов и ботов-двойников, которые могут распространять дезинформацию или собирать конфиденциальные данные. Для предотвращения этого рекомендуется использовать инструмент для проверки чат-ботов, доступный по ссылке: dovidka.info/botcheker.

Ранее, Telegram заблокировал ряд официальных украинских чат-ботов, которые противодействовали агрессии рф.

Ярослав Юрчишин подчеркнул, что можно обойтись и без Telegram, и предложил использовать соцсеть, принадлежащую компании Марка Цукерберга.

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