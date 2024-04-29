Свидетельствовали документы от имени частного нотариуса, который в это время был за границей: в Киеве сообщено о подозрении трем его помощникам

Нотариус дал помощникам указания проводить нотариальные действия от его имени с использованием его бланков, печати, цифровой подписи без него.

Сообщено о подозрении трем помощникам частного нотариуса, которые свидетельствовали о документах от его имени, который в это время был за границей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачены нотариус и три его помощника, которые с его разрешения с помощью цифровой подписи нотариуса заходили в нотариальные реестры Министерства юстиции Украины и вместо него свидетельствовали документы», — говорится в сообщении.

Установлено, что частный нотариус Киевского городского нотариального округа с сентября 2022 по январь 2024 систематически выезжал из Украины в направлении Польши и находился за границей по несколько месяцев.

В то же время нотариус не желал останавливать свою деятельность и предоставил помощникам указания проводить нотариальные действия от его имени с использованием его бланков, печати, цифровой подписи без него.

Всего за период отсутствия нотариуса в Украине от его имени выдано более 2000 доверенностей, заверено численное количество договоров, завещаний и т.п.

В настоящее время троим помощникам сообщено о подозрении по факту несанкционированного вмешательством в работу государственных реестров, совершенных повторно и подделке официальных документов, удостоверяемых нотариусом (ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361, .358 УК Украины.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

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