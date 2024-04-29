ГСЧС предупреждает о фейках в Telegram об эвакуации на Полтавщине

В Telegram распространяется дезинформация о якобы эвакуации в Кременчугском районе Полтавщины из-за возможных ракетных обстрелов.

Источник фото: ГСЧС

В мессенджере Telegram распространяется фейковая информация, которая якобы исходит от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) о запланированной «эвакуации» из нескольких населенных пунктов в Кременчугском районе Полтавщины из-за возможности ракетных обстрелов.

Однако, ГСЧС Украины утверждает, что такие сообщения являются чистыми манипуляциями, направленными на создание напряженных настроений.

Официальный орган призывает граждан не верить сомнительным источникам информации и не распространять этот вредный фейк, который может привести к панике среди населения.

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