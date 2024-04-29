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Умер экс-тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

10:06, 29 апреля 2024
В возрасте 75 лет умер украинский футболист и бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.
Умер экс-тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко
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Ушел из жизни украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины 75-летний Михаил Фоменко. Об этом сообщает Ассоциация футбола Сумской области.

Фоменко на протяжении карьеры футболиста играл за «Зарю» и «Динамо». В составе киевлян трижды становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР, в 1975-м принимал Кубок обладателей Кубка УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Со сборной СССР был серебряным призером Евро-1972, бронзовым призером Олимпиады-1976.

Также он тренировал ряд клубов и сборных. В 1993 привел «Динамо» к первому чемпионству Украины, тогда же выиграл Кубок Украины, в 2001 выводил киевский ЦСКА в финал Кубка Украины.

Возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год, выводил команду на Евро-2016.

У Фоменко были проблемы со здоровьем, летом прошлого года он признался, что у него была диагностирована онкология.

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