Помер екстренер збірної України з футболу Михайло Фоменко

У віці 75 років помер український футболіст і колишній головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко.

Пішов з життя український футболіст та колишній головний тренер національної збірної України 75-річний Михайло Фоменко. Про це повідомляє Асоціація футболу Сумської області.

Фоменко протягом кар’єри футболіста грав за «Зорю» та «Динамо». У складі киян тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, у 1975-му брав Кубок володарів Кубка УЄФА та Суперкубок УЄФА.

Зі збірною СРСР був срібним призером Євро-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976.

Також він тренував низку клубів та збірні. У 1993-му привів «Динамо» до першого чемпіонства України, тоді ж виграв Кубок України, у 2001-му виводив київський ЦСКА у фінал Кубка України.

Очолював збірну України з 2012 по 2016 рік, виводив команду на Євро-2016.

Фоменко мав проблеми зі здоров’ям, влітку минулого року він зізнався, що в нього було діагностовано онкологію.

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