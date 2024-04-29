Що святкують 29 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

У понеділок, 29 квітня, в Україні та світі відзначають кілька свят. В нашій країні сьогодні святкують Всеукраїнський день футболу. У цей день 1992 року збірна Україна провела свій перший матч в історії. Синьо-жовті програли в Ужгороді команді Угорщини 1:3.
Також 29 квітня Міжнародний день танцю. Ця подія була створена на честь дня народження Жана-Жоржа Новера, якого вважають засновником сучасного балету. День танцю було створено з ініціативи спеціальної комісії ЮНЕСКО у 1982 році.
Важливо зазначити, що 29 квітня — День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї. Цей день був заснований у листопаді 2005 року під час 10-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Він приурочений до дня, коли 1997 року ця Конвенція набула повну законну силу на міжнародному рівні.
Крім того, у Данії святкують День народження принцеси Бенедикти, в Японії – День зелених насаджень, а у США – Національний день креветок із часниковим соусом.
А ще 29 квітня Міжнародний день імунології та Всесвітній день бажань.
Віряни вшановують пам'ять дев'яти мучеників.
Пам’ятні події:
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