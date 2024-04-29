Що святкують 29 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

29 квітня — Всеукраїнський день футболу та Міжнародний день танцю.

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У понеділок, 29 квітня, в Україні та світі відзначають кілька свят. В нашій країні сьогодні святкують Всеукраїнський день футболу. У цей день 1992 року збірна Україна провела свій перший матч в історії. Синьо-жовті програли в Ужгороді команді Угорщини 1:3.

Також 29 квітня Міжнародний день танцю. Ця подія була створена на честь дня народження Жана-Жоржа Новера, якого вважають засновником сучасного балету. День танцю було створено з ініціативи спеціальної комісії ЮНЕСКО у 1982 році.

Важливо зазначити, що 29 квітня — День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї. Цей день був заснований у листопаді 2005 року під час 10-ї сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Він приурочений до дня, коли 1997 року ця Конвенція набула повну законну силу на міжнародному рівні.

Крім того, у Данії святкують День народження принцеси Бенедикти, в Японії – День зелених насаджень, а у США – Національний день креветок із часниковим соусом.

А ще 29 квітня Міжнародний день імунології та Всесвітній день бажань.

Віряни вшановують пам'ять дев'яти мучеників.

Пам’ятні події:

1907 – Перше засідання Українського наукового товариства у Києві на чолі з Михайлом Грушевським;

1918 – На сесії Української Центральної Ради ухвалено Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з'їзд землеробів обрав П. Скоропадського гетьманом України; того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори;

1945 - Американські війська звільнили в'язнів концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронці табору;

1945 - Адольф Гітлер одружився зі своєю давньою партнеркою Євою Браун у берлінському бункері і призначив адмірала Карла Деніца своїм наступником;

1975 – Останні американські війська покинули В'єтнам;

1975 - У Донецьку введено в дію найглибшу в СРСР шахту імені Скочинського;

1982 - Населення Китаю перевищило мільярд людей;

1990 - У Києві ухвалено рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки та створення на його базі Української республіканської партії;

1997 - Набула чинності Конвенція про заборону хімічної зброї 1993 року, яка забороняє виробництво, накопичення та використання хімічної зброї її підписантами.

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