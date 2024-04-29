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Что празднуют 29 апреля и какие памятные события произошли в этот день

09:48, 29 апреля 2024
29 апреля - Всеукраинский день футбола и Международный день танца.
Что празднуют 29 апреля и какие памятные события произошли в этот день
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В понедельник, 29 апреля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. В нашей стране сегодня отмечают Всеукраинский день футбола. В этот день в 1992 году сборная Украины провела свой первый матч в истории. Сине-желтые проиграли в Ужгороде команде Венгрии 1:3.

Также 29 апреля – Международный день танца. Это событие было создано в честь дня рождения Жана-Жоржа Новера, считающегося основателем современного балета. День танца был создан по инициативе специальной комиссии ЮНЕСКО в 1982 году.

Важно отметить, что 29 апреля – День памяти всех жертв применения химического оружия. Этот день был основан в ноябре 2005 года во время 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Он приурочен ко дню, когда в 1997 году настоящая Конвенция вступила в полную законную силу на международном уровне.

Кроме того, в Дании празднуют День рождения принцессы Бенедикты, в Японии – День зеленых насаждений, а в США – Национальный день креветок с чесночным соусом.

А еще 29 апреля – Международный день иммунологии и Всемирный день желаний.

Верующие чтят память девяти мучеников.

Памятные события:

  • 1907 - Первое заседание Украинского научного общества в Киеве во главе с Михаилом Грушевским;
  • 1918 - На сессии Украинской Центральной Рады был принят Основной Закон Республики; в тот же день Всеукраинский съезд земледельцев избрал П. Скоропадского гетманом Украины; в тот же день Черноморский флот в Севастополе поднял украинские флаги;
  • 1945 - Американские войска освободили узников концлагеря Дахау, казнив при этом 122 охранников лагеря;
  • 1945 - Адольф Гитлер женился на своей давней партнерше Еве Браун в берлинском бункере и назначил адмирала Карла Деница своим преемником;
  • 1975 - Последние американские войска покинули Вьетнам;
  • 1975 - В Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского;
  • 1982 - Население Китая превысило миллиард человек;
  • 1990 - В Киеве принято решение о роспуске Украинского Хельсинского Союза и создании на его базе Украинской республиканской партии;
  • 1997 - Вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия 1993 года, которая запрещает производство, накопление и использование химического оружия ее подписантами.

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