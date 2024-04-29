Что празднуют 29 апреля и какие памятные события произошли в этот день

В понедельник, 29 апреля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. В нашей стране сегодня отмечают Всеукраинский день футбола. В этот день в 1992 году сборная Украины провела свой первый матч в истории. Сине-желтые проиграли в Ужгороде команде Венгрии 1:3.
Также 29 апреля – Международный день танца. Это событие было создано в честь дня рождения Жана-Жоржа Новера, считающегося основателем современного балета. День танца был создан по инициативе специальной комиссии ЮНЕСКО в 1982 году.
Важно отметить, что 29 апреля – День памяти всех жертв применения химического оружия. Этот день был основан в ноябре 2005 года во время 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Он приурочен ко дню, когда в 1997 году настоящая Конвенция вступила в полную законную силу на международном уровне.
Кроме того, в Дании празднуют День рождения принцессы Бенедикты, в Японии – День зеленых насаждений, а в США – Национальный день креветок с чесночным соусом.
А еще 29 апреля – Международный день иммунологии и Всемирный день желаний.
Верующие чтят память девяти мучеников.
Памятные события:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.