Ярослав Юрчишин подчеркнул, что можно обойтись и без Telegram, и предложил использовать соцсеть, принадлежащую компании Марка Цукерберга

Председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин подтвердил, что Telegram заблокировал официальные чат-боты в Telegram после требований компании Apple и напомнил, что можно пользоваться соцсетями, в частности принадлежащими компании Марка Цукерберга.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат от фракции «Голос» и соавтор законопроекта о регулировании Telegram Ярослав Юрчишин, комментируя блокировку официальных чат-ботов в Telegram, отметил, что это произошло после требований к Telegram со стороны американской компании Apple.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», корпорация Apple обратилась к мессенджеру Telegram с требованием заблокировать определенные новостные или пропагандистские каналы для пользователей iPhone с украинскими SIM-картами. Хотя перспектива удаления приложения Telegram из магазина Apple и не озвучивалась, но основатель Telegram Павел Дуров не исключал этого.

Как указал Ярослав Юрчишин, соответствующие предложения к Apple вроде бы предоставили «украинские власти».

«Украинским властям, в том числе и из-за привлечения платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в ТГ. Конечно, это не понравилось ФСБ, и они нагнули Дурова заблокировать то, что связано с Украиной. Прежде всего с военными действиями. Логично ожидая, что часть общества воспримет это не как атаку со стороны российских спецслужб, а по принципу «не стоило критиковать». Очень легко просчитывается», - подчеркнул Юрчишин.

Также он назвал Telegram «каналом ФСБ» и призвал государственные органы пользоваться другими соцсетями, в том числе принадлежащими компании Марка Цукерберга Meta. Напомним, что проверкой контента в Facebook, который создают украинские пользователи, и соответственно, жалобами, занимаются в частности общественные организации, работающие в Украине.

Отметим, что 28 февраля Комитет по свободе слова, который возглавляет Ярослав Юрчишин, провел круглый стол, на котором была озвучена цель искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.

Во время него председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт отметил, что Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграма».

«Чтобы нас потом не травили за, так сказать, «препятствование свободе слова», ну вот все – что любят говорить «леваки», нам нужно обратиться к европейским практикам, где знают, как «поощрить» технологические платформы к сотрудничеству», – подчеркнул он.

Впоследствии Ярослав Юрчишин заявил, что «на данный момент ключевая история — не только договориться с Павлом Дуровым о том, чтобы у нас были механизмы влияния», но и выяснить вопрос уплаты налогов телеграмм-каналами.

«Павел Дуров, прикрываясь правом на свободу высказываний, пытается не осуществлять регулирование», - считает Ярослав Юрчишин. Также он планировал послать запрос в Государственную фискальную службу (в настоящее время ГФС нет, есть Налоговая служба – прим. ред.) по Телеграмму.

Впоследствии в Верховную Раду внесли законопроект 11115, согласно которому после признания непрозрачной структуры собственности Telegram его использование госорганами и чиновниками запретят.

«Ключевая история – это взаимодействовать не столько с каналами, сколько с администрациями сетей.

Тогда будет возможность блокировать определенный контент, как это происходит на Facebook или YouTube.

Сейчас есть инициатива, которая созвучна происходящему в Евросоюзе – если социальная сеть не готова показать свою систему собственности, то она верифицируется как непрозрачная с точки зрения финансирования и ставятся ограничения», - отметил Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина.

Напомним, что 28 апреля стало известно, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов, в том числе «Главный бот разведки» ГУР, боты СБУ и бота Минцифры «Враг».

Автор: Наталья Мамченко

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