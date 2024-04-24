Павел Дуров заявил, что выполнит требования по ограничению Telegram-каналов для аудитории из Украины

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал ограничения по телеграм-каналам, рассчитанным на пользователей из Украины, на которые жаловались из Apple.

Некоторые телеграм-каналы, рассчитанные на украинскую аудиторию, будут ограничены. Это следует из заявления, которое 24 апреля сделал основатель Telegram Павел Дуров.

В частности, он напомнил, что в феврале 2022 года предлагал ограничить Telegram-каналы в рф и Украине, потому что, как отмечает Дуров, «их использовали для военной пропаганды».

«Однако и наши украинские, и российские пользователи категорически выступили против ограничений, ставя во главу угла свободу доступа к информации, даже предвзятой. Я поддержал выбор наших пользователей.

Мы все еще запрещаем учетные записи и ботов, собирающих координаты для целевых ударов или публикующих личную информацию с призывами к насилию. Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом для насилия, поэтому, пожалуйста, сообщайте нам о таких каналах/ботах, если вы их видите.

Что касается общих новостных каналов/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, получающих доступ к Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. Как я объяснил в своем интервью, чтобы оставаться доступным своим пользователям, Telegram должен рассматривать запросы, поступающие из App Store.

Если бы это полностью зависело от нас, мы всегда предоставляли бы нашим пользователям то, что они просят: доступ к информации и мнениям без цензуры, чтобы они могли принимать собственные решения. Однако не всегда это зависит от нас» - подытожил Павел Дуров.

Напомним, что ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11115, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». В частности, Telegram обяжут по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на ответ и т.д.

Автор: Наталья Мамченко

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