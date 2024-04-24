Павло Дуров заявив, що виконає вимоги стосовно обмеження Telegram-каналів для аудиторії з України

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував обмеження щодо телеграм-каналів, розрахованих на користувачів з України, на які скаржилися з Apple.

Деякі телеграм-канали, розраховані на українську аудиторію, будуть обмежені. Це випливає із заяви, яку 24 квітня зробив засновник Telegram Павло Дуров.

Зокрема, він нагадав, що у лютому 2022 року пропонував обмежити Telegram-канали у рф та Україні, тому що, як зазначає Дуров, «їх використовували для військової пропаганди».

«Однак і наші українські, і російські користувачі категорично виступили проти обмежень, ставлячи на перше місце свободу доступу до інформації, навіть упередженої. Я підтримав вибір наших користувачів.

Ми все ще забороняємо облікові записи та ботів, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства. Ми не хочемо, щоб Telegram був інструментом для насильства — тому, будь ласка, повідомляйте нам про такі канали/ботів, якщо ви їх бачите.

Щодо загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, в яких вказується, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які отримують доступ до Telegram на iPhone з українських SIM-карт. Як я пояснив у своєму інтерв’ю, щоб залишатися доступним для своїх користувачів, Telegram повинен розглядати запити, що надходять із App Store.

Якби це повністю залежало від нас, ми б завжди надавали нашим користувачам те, що вони просять: доступ до інформації та думок без цензури, щоб вони могли приймати власні рішення. Однак не завжди це залежить від нас» - підсумував Павло Дуров.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект 11115, про який раніше писала «Судово-юридична газета». Зокрема Telegram зобов’яжуть на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації, забезпечувати право на відповідь тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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