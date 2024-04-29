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Угроза наступления на Харьков: в ISW проанализировали возможности рф

10:25, 29 апреля 2024
рф стремится растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на Востоке Украины перед началом своего летнего наступления, — считают в Институте изучения войны.
Угроза наступления на Харьков: в ISW проанализировали возможности рф
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Разговоры о планах врага наступать на Харьков в последнее время участились. Одна из причин – усиление обстрелов, а также угрозы со стороны рф.

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), оккупанты пытаются использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины.

Такую тактику враг использует перед летним наступлением, отмечают в ISW.

"Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 28 апреля, что Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит перегруппировку. Украина со своей стороны усиливает самые опасные участки в этом направлении. Заявление Сырского не говорит о неизбежности российской наступательной операции против Харькова", - сообщается в отчете.

По данным аналитиков, дальше разговоров это пока не зайдет, ведь у окупантов нет сил, которые позволили бы взять под свой контроль второй по величине город Украины.

Неспособность российских бригад захватить Синьковку, несмотря на неоднократные массированные пехотные и механизированные атаки в течение многомесячного наступления, подвергает сомнению их боеспособность, а также боеспособность северной группировки войск в целом, считают в ISW.

"Потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозной мерой, которая создаст серьезные проблемы для российских сил, особенно с учетом того, что силы рф столкнутся с оснащенными украинскими силами по прибытии военной помощи США", - отмечают в Институте изучения войны.

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