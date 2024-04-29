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Загроза наступу на Харків: в ISW проаналізували можливості рф

10:25, 29 квітня 2024
рф прагне розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на Сході України перед початком свого літнього наступу, — вважають у Інституті вивчення війни.
Загроза наступу на Харків: в ISW проаналізували можливості рф
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Розмови про плани ворога наступати на Харків останнім часом почастішали. Одна з причин - посилення обстрілів, а також погрози зі сторони рф.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), окупанти намагаються використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України.

Таку тактику ворог використовує перед початком літнього наступу, зазначають у ISW.

"Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 28 квітня, що рф накопичує війська на Харківському напрямку та проводить перегрупування. Україна зі свого боку посилює найнебезпечніші ділянки на цьому напрямку. Заява Сирського не говорить про неминучість російської наступальної операції проти Харкова", - повідомляється у звіті.

За даними аналітиків, далі розмов це поки що не зайде, адже в окупантів немає сил, які дозволили б узяти під свій контроль друге за величиною місто України. 

Нездатність російських бригад захопити Синьківку, попри неоднократні масовані піхотні та механізовані атаки протягом багатомісячного наступу, ставить під сумнів їхню боєздатність, а також боєздатність північного угруповання військ загалом, вважають у ISW.

"Потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним заходом, який створить серйозні проблеми для російських сил, особливо з урахуванням того, що сили рф зіткнуться з оснащеними українськими силами після прибуття військової допомоги США", - зазначають у Інституті вивчення війни. 

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