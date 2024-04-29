Як здійснюється взяття на облік за основним місцем обліку ФОПа: роз’яснення

У ДПС зазначають, що взяття на облік за основним місцем обліку ФОПа проводиться податковою у день отримання відомостей про його державну реєстрацію та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб.

Фахівці Головного управління ДПС у Черкаській області роз’яснюють, як здійснюється взяття на облік за основним місцем обліку ФОПа.

Зазначається, що відповідно до п. 6.1 розд. VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588, взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи – підприємця здійснюється після її державної реєстрації згідно із Законом від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Закон №755), контролюючим органом за місцем її державної реєстрації на підставі: відомостей про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця; відомостей про скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Контролюючі органи здійснюють контроль відомостей, які надійшли стосовно фізичної особи – підприємця з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), у порядку, визначеному п. 3.3 розд. III Порядку №1588 (п. 6.2 розд. VI Порядку №1588).

Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи – підприємця контролюючим органом проводиться у день отримання відомостей про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора в журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (унесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб) за формою №7-ОПП (п. 6.4 розд. VI Порядку №1588).

Згідно з п. 6.5 розд. VI Порядку №1588, дані про взяття на облік фізичної особи – підприємця передаються до ЄДР у день взяття на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому фізичну особу – підприємця взято на облік.

Взяття на облік фізичної особи – підприємця підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (портал електронних сервісів), відповідно до Закону №755.

Слід зазначити, що відповідно до п. 2 ст. 11 Закону №755 відомості, що містяться в ЄДР, надаються у вигляді:

безоплатного доступу через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до відомостей з ЄДР; оприлюднення публічної інформації з ЄДР у формі відкритих даних відповідно до Закону від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації»; безоплатного доступу через персональний кабінет до документів, поданих, зокрема фізичною особою – підприємцем; документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі; виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі; витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату; суб’єктам приватного права може надаватися прямий доступ до ЄДР в електронному вигляді у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.

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