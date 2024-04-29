Практика судів
  1. В Україні

Як здійснюється взяття на облік за основним місцем обліку ФОПа: роз’яснення

09:04, 29 квітня 2024
У ДПС зазначають, що взяття на облік за основним місцем обліку ФОПа проводиться податковою у день отримання відомостей про його державну реєстрацію та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб.
Як здійснюється взяття на облік за основним місцем обліку ФОПа: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фахівці Головного управління ДПС у Черкаській області роз’яснюють, як здійснюється взяття на облік за основним місцем обліку ФОПа.

Зазначається, що відповідно до п. 6.1 розд. VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588, взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи – підприємця здійснюється після її державної реєстрації згідно із Законом від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Закон №755), контролюючим органом за місцем її державної реєстрації на підставі:  відомостей про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця; відомостей про скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Контролюючі органи здійснюють контроль відомостей, які надійшли стосовно фізичної особи – підприємця з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), у порядку, визначеному п. 3.3 розд. III Порядку №1588 (п. 6.2 розд. VI Порядку №1588).

Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи – підприємця контролюючим органом проводиться у день отримання відомостей про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора в журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (унесення змін)  платників податків (для самозайнятих осіб) за формою №7-ОПП (п. 6.4 розд. VI Порядку №1588).

Згідно з п. 6.5 розд. VI Порядку №1588, дані про взяття на облік фізичної особи – підприємця передаються до ЄДР у день взяття на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому фізичну особу – підприємця взято на облік.

Взяття на облік фізичної особи – підприємця підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (портал електронних сервісів), відповідно до Закону №755.

Слід зазначити, що відповідно до п. 2 ст. 11 Закону №755 відомості, що містяться в ЄДР, надаються у вигляді:

  1. безоплатного доступу через портал електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до відомостей з ЄДР;
  2. оприлюднення публічної інформації з ЄДР у формі відкритих даних відповідно до Закону від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;
  3. безоплатного доступу через персональний кабінет до документів, поданих, зокрема фізичною особою – підприємцем;
  4. документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі;
  5. виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі;
  6. витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату;
  7. суб’єктам приватного права може надаватися прямий доступ до ЄДР в електронному вигляді у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін встановив, що Порядок моніторингу міжнародної технічної допомоги не поширюється гранти, надані на підтримку бюджету

Також додано норму, що у разі, коли передбачається залучення гранту на бюджетну підтримку, висновок Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і борг України, не готується.

Ярослав Юрчишин підкреслив, що можна обійтися і без Telegram, і запропонував використовувати соцмережу, що належить компанії Марка Цукерберга

Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтвердив, що Telegram заблокував офіційні чат-боти у Telegram після вимог компанії Apple і нагадав, що можна користуватися соцмережами, які зокрема, належать компанії Марка Цукерберга.

Чи є належним врученням судового рішення його направлення на особистий email – Велика Палата Верховного Суду відступила від позиції КГС ВС

Як зазначила ВП ВС, надіслання особі, яка не має офіційної електронної адреси та не зареєстрована у підсистемі «Електронний суд» рішення суду на електронну адресу, яку особа зазначила у позовній заяві не є належним врученням судового рішення у розумінні статті 272 ЦПК.

Учасник судового процесу спробував пригостити суддю за свій рахунок, але суддя повідомив про це у ВРП

Наполегливий правопорушник приїхав навіть до судді додому.

Конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації має відбутися неупереджено і незалежно – Офіс Президента

В Офісі Президента слідкують за конкурсом на посаду голови Державної судової адміністрації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ростислав Лунь
    Ростислав Лунь
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олена Рябчун
    Олена Рябчун
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Сергій Хилевич
    Сергій Хилевич
    суддя Рівненського апеляційного суду