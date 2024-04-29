Как осуществляется взятие на учет по основному месту учета ФЛП: разъяснение

В ГНС отмечают, что взятие на учет по основному месту учета ФЛП проводится налоговой в день получения сведений о его государственной регистрации и осуществляется датой внесения данных в Реестр самозанятых лиц.

Специалисты Главного управления ГНС в Черкасской области разъясняют, как осуществляется взятие на учет по основному месту учета ФЛП.

Отмечается, что согласно п. 6.1 разд. VI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 09.12.2011 №1588, взятие на учет по основному месту учета физического лица – предпринимателя осуществляется после его государственной регистрации согласно Закону от 15.05.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (Закон №755), контролирующим органом по месту его государственной регистрации на основании: сведений о государственной регистрации физического лица – предпринимателя; сведений об отмене государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя.

Контролирующие органы осуществляют контроль сведений, поступивших в отношении физического лица – предпринимателя из Единого реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), в порядке, определенном п. 3.3 разд. III Порядка №1588 (п. 6.2 разд. VI Порядка №1588).

Взятие на учет по основному месту учета физического лица – предпринимателя контролирующим органом производится в день получения сведений о государственной регистрации физического лица – предпринимателя и осуществляется датой внесения данных в Реестр самозанятых лиц по номеру, соответствующему порядковому номеру регистрации соответствующего уведомления государственного регистратора в журнале регистрации заявлений и уведомлений о взятии на учет (внесении изменений) налогоплательщиков (для самозанятых лиц) по форме №7-ОПП (п. 6.4 разд. VI Порядка №1588).

Согласно п. 6.5 разд. VI Порядка №1588, данные о взятии на учет физического лица – предпринимателя передаются в ЕГР в день взятия на учет по основному месту учета с указанием: даты и номера записи о взятии на учет, наименования и идентификационного кода контролирующего органа, в котором физическое лицо – предприниматель взят на учет.

Взятие на учет физического лица – предпринимателя подтверждается сведениями, обнародованными на портале электронных сервисов юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (портал электронных сервисов) согласно Закону №755.

Следует отметить, что согласно п. 2 ст. 11 Закона №755 сведения, содержащиеся в ЕГР, предоставляются в виде:

бесплатного доступа через портал электронных сервисов или с использованием Единого государственного вебпортала электронных услуг к сведениям из ЕГР;

обнародование публичной информации из ЕГР в форме открытых данных в соответствии с Законом от 13.01.2011 №2939-VI «О доступе к публичной информации»;

безвозмездного доступа через персональный кабинет к документам, представленным, в том числе физическим лицом – предпринимателем;

документов в бумажной и электронной форме, содержащихся в регистрационном деле;

выписок в бумажной форме для проставления апостиля и в электронной форме;

выписок в бумажной и электронной форме, содержащих сведения, актуальные на момент запроса или на определенную дату;

субъектам частного права может предоставляться прямой доступ к ЕГР в электронном виде в режиме реального времени на платной основе на основании договоров, заключенных с техническим администратором.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.